Mugnano del Cardinale, nessun danno agli edifici scolastici: domani lezioni regolari

Nessuna criticità strutturale è stata riscontrata negli edifici scolastici e negli impianti sportivi di competenza del Comune di Mugnano del Cardinale. Lo rende noto l’amministrazione comunale, a seguito delle verifiche effettuate nella mattinata di oggi dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Dai controlli è emerso che non si registrano danni né situazioni di rischio. Per questo motivo, a partire da domani, martedì 28 ottobre, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in tutte le scuole del territorio comunale.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento ai tecnici per la tempestività e la professionalità con cui sono state condotte le operazioni di verifica.