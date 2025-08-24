Regionali in Campania, Lupi (Noi Moderati): «Disponibilità alla candidatura di Mara Carfagna»

In vista delle elezioni regionali in Campania, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha confermato la disponibilità del partito a sostenere anche la candidatura di Mara Carfagna come possibile nome per la guida della coalizione di centrodestra.

«Il nostro metodo – ha spiegato Lupi in un punto stampa al Meeting di Rimini – è quello di una sintesi condivisa con i leader della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. L’obiettivo è individuare la persona che meglio possa rappresentare l’unità del centrodestra e garantire una credibile alternativa di governo».

Il presidente di Noi Moderati ha inoltre sottolineato che, laddove il centrodestra è già al governo regionale, «saranno riconfermati gli uscenti». Per le altre realtà, la scelta cadrà su profili «in grado di offrire sia coesione interna sia affidabilità politica».

Sul dibattito tra candidature di area civica o politica, Lupi ha ridimensionato la contrapposizione: «Non si tratta di stabilire se un candidato provenga dal mondo civico o da quello politico, ma di valutare chi sia realmente capace di interpretare una proposta di governo credibile. A mio giudizio – ha aggiunto – c’è bisogno di più politica con la P maiuscola».

La definizione delle candidature, ha infine ricordato, avverrà «nelle prossime ore e nei prossimi giorni», con la volontà di confermare la linea di compattezza che da trent’anni caratterizza la coalizione di centrodestra.