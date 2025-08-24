Marcianise, tragedia domestica: donna muore soffocata da un boccone di mozzarella

Marcianise piange la scomparsa di Lucia Valentino, 62 anni, deceduta tragicamente il 22 agosto dopo essere rimasta soffocata da un pezzo di mozzarella mentre preparava la cena nella sua abitazione. La donna non ha avuto il tempo di chiedere aiuto. I familiari presenti hanno immediatamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi non è stato possibile rianimarla.

I funerali si sono svolti oggi, 24 agosto, nel Santuario Nostra Signora di Fatima, alla presenza di parenti, amici e della comunità locale che si è stretta attorno al dolore dei familiari. La salma era stata precedentemente trasferita presso la Casa Funeraria Cerreto.

La tragedia ha scosso profondamente il quartiere: una morte improvvisa che ricorda quanto siano fragili anche i momenti più comuni della vita quotidiana.