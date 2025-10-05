Regionali in Campania, il centrosinistra irpino verso la chiusura delle liste: tra continuità e nuovi volti

Avellino – A poche settimane dal voto per le regionali in Campania, prende forma anche in Irpinia il mosaico del “campo largo” a sostegno di Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra. Le trattative tra le forze politiche della coalizione sono ormai alle battute finali, e il quadro delle candidature si definisce tra conferme attese e qualche ingresso di rilievo.

Nel Partito Democratico, i prossimi giorni saranno decisivi per completare la lista provinciale. Resta salda la candidatura del consigliere uscente Maurizio Petracca, figura di riferimento del partito in Irpinia, che potrebbe essere affiancato da Antonio Gengaro, portavoce dell’area Schlein ed ex candidato sindaco di Avellino.

Sul fronte femminile, le ipotesi in campo comprendono Stefania Di Cicilia, ex sindaca di Villamaina, Laura Cervinaro, vicepresidente della Provincia, Rosa D’Amelio, già presidente del Consiglio regionale, e Marilisa Grillo, assessora comunale di Grottaminarda.

A fianco dei dem, il centrosinistra si muove in modo articolato. Confermata la ricandidatura di Enzo Alaia, espressione dell’area riformista, e quella del pentastellato Vincenzo Ciampi, che punterà al bis con il sostegno del Movimento 5 Stelle.

Tra le novità di maggior peso emerge il nome di Franco Fiordellisi, ex segretario provinciale della Cgil di Avellino, voce storica del sindacato e oggi tra i possibili protagonisti della lista “Per Fico Presidente”, nata in sinergia tra il candidato governatore e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Al suo fianco potrebbe correre anche Maria Laura Amendola, mentre resta in valutazione la candidatura del medico Carlo Iannace, che cinque anni fa sfiorò l’elezione.

Nel frattempo, all’interno del Pd campano si registra un momento di consolidamento politico dopo l’elezione di Piero De Luca a segretario regionale. Il congresso di Napoli ha visto una partecipazione compatta della delegazione irpina, guidata dallo stesso Petracca, che ha parlato di “una fase nuova, di unità e responsabilità, per costruire una presenza più forte del partito nei territori e dare risposte concrete ai cittadini”.

In un contesto politico regionale sempre più competitivo, l’Irpinia si prepara dunque a giocare un ruolo centrale nella definizione degli equilibri interni al centrosinistra campano, tra radicamento territoriale e nuove istanze sociali che chiedono rappresentanza.