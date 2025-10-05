Sirignano: una domenica dedicata alla salute dei bambini con la Giornata della Prevenzione Pediatrica

Una domenica all’insegna della salute, della solidarietà e del sorriso. Si è tenuta questa mattina, domenica 5 ottobre, la Giornata della Prevenzione Pediatrica in Piazza, un evento promosso dal Progetto S.A.I. Sirignano in collaborazione con l’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia diretta dal dott. G. Furcolo, con il patrocinio dell’ASL Napoli 3 Sud, del Comune di Sirignano e dell’associazione Arcipelago della Solidarietà ODV.

Visite gratuite per i più piccoli

Durante la mattinata, dalle 9:30 alle 12:30, numerose famiglie hanno partecipato all’iniziativa che ha offerto visite pediatriche specialistiche gratuite in diverse aree della salute infantile:

Dermatologia pediatrica con il dott. A. Prisco

Gastroenterologia pediatrica con le dottoresse G. Elefante e G. De Toro

Nutrizionistica pediatrica con la dott.ssa D. Mone

Un’importante occasione di prevenzione e informazione, che ha permesso ai genitori di ricevere consigli utili per il benessere dei propri figli in un contesto accogliente e familiare.

Solidarietà, gioco e… magia Disney

A causa del maltempo, l’evento non si è potuto svolgere in piazza come previsto, ma è stato trasferito all’interno della sede del Comune di Sirignano, dove tutto si è comunque svolto con grande partecipazione e spirito di comunità.

Nonostante l’impossibilità di installare i gonfiabili, la mattinata è stata allietata dalla presenza dei personaggi Disney, che hanno accolto i bambini regalando sorrisi, abbracci e foto ricordo. Popcorn, zucchero filato e giochi hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa, dimostrando che la solidarietà e la prevenzione possono andare di pari passo anche nelle giornate più piovose.

Un’iniziativa riuscita, che ha unito salute, prevenzione e divertimento, confermando ancora una volta l’impegno del territorio di Sirignano nel promuovere il benessere dei più piccoli e delle famiglie.