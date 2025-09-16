Regionali in Campania, Fico prepara la squadra: primi nomi Sibilio, Provenza e Sibilia. A Montella il confronto con Piero De Luca

La campagna elettorale per le Regionali in Campania entra nel vivo e, mentre il voto è fissato per il 23 e 24 novembre, già si ragiona sugli scenari post-elettorali. In caso di vittoria, Roberto Fico, candidato presidente sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da altre forze civiche e progressiste, sarà chiamato a comporre la nuova Giunta regionale.

I primi nomi in campo

All’interno del Movimento 5 Stelle circolano già alcune ipotesi. Tra i più accreditati c’è Maurizio Sibilio, docente universitario, indicato con insistenza per la delega alla ricerca. Un profilo tecnico che risponderebbe all’esigenza di rafforzare il legame tra Regione e mondo accademico.

Per la sanità, settore cruciale e sempre al centro del dibattito campano, prende quota il nome dell’ex parlamentare grillino Nicola Provenza. Provenza potrebbe non solo avere un ruolo in giunta, ma anche essere inserito nelle liste che il Movimento presenterà in provincia di Salerno.

Dall’Irpinia, invece, spunta la candidatura di Carlo Sibilia, ex sottosegretario all’Interno nei governi Conte, che viene associato al futuro assessorato alla sicurezza. Un ritorno di peso, che garantirebbe esperienza istituzionale in un settore strategico.

Il confronto politico a Montella

Mentre si discute di poltrone e possibili incarichi, il calendario offre già un primo banco di prova politico. Sabato a Montella (Avellino) si terrà infatti il primo confronto pubblico tra Roberto Fico e Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e futuro segretario regionale dem.

L’occasione sarà la Festa dell’Unità organizzata dal circolo locale del PD, che è riuscito a mettere attorno allo stesso tavolo i due volti simbolici delle prossime Regionali: da un lato l’ex presidente della Camera, dall’altro il figlio del governatore uscente Vincenzo De Luca.

Strategia di campagna

Fico, intanto, ha scelto un approccio di campagna diverso da quello tradizionale. Nessun maxi-comizio nelle grandi città, ma una presenza costante nei centri minori e nelle aree interne della Campania. Una strategia che mira a intercettare il voto dei territori meno rappresentati e a costruire un consenso dal basso.