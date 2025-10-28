Regionali in Campania, De Luca (PD): “Con Fico per rilanciare dieci anni di buon governo”

Il Partito Democratico in Campania rilancia la sfida elettorale con l’obiettivo di dare continuità all’esperienza amministrativa degli ultimi dieci anni. A sottolinearlo è Piero De Luca, segretario regionale del PD, intervenuto a Coffee Break su La7, dove ha espresso pieno sostegno alla candidatura di Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra.

“Con Roberto Fico vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare con nuova energia e responsabilità il lavoro fatto in questi anni – ha dichiarato De Luca –. In Campania abbiamo dimostrato di saper governare con serietà, costruendo una rete di interventi su ambiente, sanità, infrastrutture, politiche sociali e sostegno alle famiglie”.

Il segretario dem ha evidenziato come il centrosinistra campano rappresenti un modello di stabilità e di buon governo, in grado di coniugare sviluppo e coesione sociale. “Siamo fiduciosi – ha aggiunto – perché i cittadini conoscono il valore delle nostre politiche e i risultati concreti ottenuti sul territorio”.

Guardando oltre il voto regionale, De Luca ha poi collegato la sfida campana a un progetto politico nazionale: “Dalla Campania può partire un contributo decisivo per costruire un’alternativa solida e credibile alla destra anche a livello nazionale. Serve continuità ma anche rinnovamento, e con Fico abbiamo la possibilità di farlo.”

Un messaggio chiaro, quello del segretario dem, che ribadisce la volontà del PD di difendere l’eredità di dieci anni di amministrazione regionale e, al tempo stesso, di rilanciare con una nuova stagione politica targata centrosinistra.