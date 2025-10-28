Avella, conclusa la fase di emergenza sismica: il Comune ringrazia Prefettura, forze dell’ordine e volontari

Nel pomeriggio odierno si è svolta, presso la Prefettura di Avellino, una riunione convocata dal Prefetto per fare il punto sulla situazione dopo le recenti scosse di terremoto che hanno interessato diversi Comuni dell’Irpinia.

Al termine dell’incontro, S.E. il Prefetto di Avellino ha disposto la revoca del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e la chiusura dei Centri Operativi Comunali (COC), dichiarando ufficialmente conclusa la fase di emergenza.

L’Amministrazione Comunale di Avella ha espresso il proprio ringraziamento alla Prefettura di Avellino, alle Forze dell’Ordine, al Nucleo Comunale di Protezione Civile e ai volontari che hanno collaborato con tempestività e grande senso di responsabilità nella gestione delle ultime ore.

Un pensiero è stato rivolto anche ai Comuni epicentro, maggiormente colpiti dalle scosse e dalla paura che ne è seguita. “A loro – sottolinea l’Amministrazione – va il nostro augurio di un rapido ritorno alla piena serenità.”

La situazione, pur rientrata, continuerà a essere monitorata costantemente, in un quadro di collaborazione istituzionale e di attenzione alla sicurezza dei cittadini.