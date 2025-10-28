Martusciello (FI): “Doppia candidatura per il figlio di Mastella, un privilegio inaccettabile”

Scoppia la polemica politica in Campania alla vigilia del voto. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, punta il dito contro quella che definisce una “anomalia politica” nelle liste per le regionali: la doppia candidatura di Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento Clemente Mastella, presente sia nella circoscrizione di Benevento che in quella di Salerno.

“Scorrendo le liste – denuncia Martusciello – scopriamo che il figlio di Clemente Mastella è candidato non solo a Benevento ma anche a Salerno. È l’unico privilegiato ad avere due candidature. Se non fosse stato il figlio di Clemente, le avrebbe avute?”

Il numero uno azzurro in Campania parla di un trattamento di favore e di una scelta che, a suo dire, mina la credibilità del campo avversario. “Come potranno i candidati salernitani invitare ai loro eventi Mastella, sapendo che il figlio è un loro diretto avversario?” si chiede, lasciando intendere che la doppia candidatura potrebbe creare imbarazzi interni e tensioni territoriali.

Martusciello conclude con un appello diretto: “Sarebbe un bel gesto se Pellegrino Mastella ritirasse la candidatura nella circoscrizione di Salerno. Dimostrerebbe rispetto per il confronto politico e per i cittadini campani che chiedono trasparenza e pari opportunità.”

Una presa di posizione netta, che riaccende il confronto politico in Campania e rilancia la sfida di Forza Italia sul terreno della coerenza e della meritocrazia.