Campania, scatta l’allerta meteo gialla: attesi temporali e rischio idrogeologico fino a domani

La Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valida sull’intero territorio campano a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 18 novembre, fino alle ore 23:59.

Previste piogge e temporali anche intensi

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale della Regione, la perturbazione in arrivo potrà portare precipitazioni diffuse, localmente intense e a tratti accompagnate da rovesci violenti e fulminazioni. Le condizioni meteo saranno particolarmente instabili per diverse ore, con fenomeni distribuiti in maniera irregolare tra le varie aree della regione.

Zone interessate

L’allerta riguarda quasi tutta la Campania, con esclusione di tre aree:

• Alta Irpinia

• Sannio

• Tanagro

Nel resto del territorio sono possibili episodi temporaleschi anche di forte intensità.

Rischio idrogeologico

La Protezione Civile segnala un rischio idrogeologico localizzato, con possibili conseguenze quali:

• allagamenti in zone urbane e sottopassi,

• aumento dei livelli dei corsi d’acqua,

• ruscellamenti e accumuli d’acqua sulle strade,

• caduta massi,

• possibili smottamenti o frane nelle aree più esposte.

Attivati i presidi di sicurezza

Ai Comuni coinvolti viene richiesto di attivare i COC, i Centri Operativi Comunali, e di attuare tutte le misure previste nei piani di Protezione Civile: monitoraggio del territorio, verifiche sul verde pubblico, controllo delle aree a rischio e costante attenzione agli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.

BiNews seguirà l’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore.