Rafforzare l’Agricoltura per Sistemi Alimentari Sostenibili: Una Priorità Globale

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

Il documento di Siracusa, discusso al G7, evidenzia l’importanza cruciale dell’agricoltura per garantire cibo di qualità, sistemi alimentari sostenibili e resilienza economica. In un contesto di crescenti sfide globali, come il cambiamento climatico e l’instabilità geopolitica, rafforzare le politiche agricole è fondamentale. Questo processo richiede non solo innovazione e investimenti tecnologici, ma anche una collaborazione internazionale che possa rendere l’intero sistema agroalimentare più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Tuttavia, il mondo sta cambiando velocemente, e i diversi contesti socio-economici pongono sfide specifiche. Nei Paesi in via di sviluppo, le normative ambientali non sempre sono rispettate come nei Paesi avanzati, che hanno già affrontato il problema dell’inquinamento e dell’emergenza ambientale. Per questo è necessario un patto, un’alleanza tra le nazioni che inseguono lo sviluppo e quelle che lo hanno già raggiunto. Questo accordo deve essere nell’interesse di tutti, poiché oggi, grazie alle nuove tecnologie, alla ricerca e all’innovazione, è possibile sostenere i Paesi meno sviluppati in modo equo.

La giustizia e il benessere per tutti devono essere al centro di questa responsabilità, soprattutto da parte dei Paesi avanzati, che devono farsi promotori di soluzioni concrete e condivise. Parlare di ambiente significa parlare di luoghi e di territori, e il territorio è la nostra terra. L’agricoltura è l’espressione più immediata e concreta di questo legame tra uomo e ambiente: proteggerla vuol dire non solo preservare il paesaggio, ma anche incentivare la produttività di aree che altrimenti rischiano di essere abbandonate.

Per garantire un futuro sostenibile, occorre che l’agricoltura rimanga centrale, assicurando sistemi alimentari capaci di rispondere alle sfide globali, ma anche rispettosi delle peculiarità locali. Solo attraverso un approccio comune e solidale tra le nazioni si può garantire un futuro equo e prospero per tutti.