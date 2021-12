Raffaella De Simone presenta il suo nuovo singolo dal titolo: NUN ‘O DECIDE TU”. Tra gli attori due mandamentali

Raffaella De Simone ha iniziato la sua carriera artistica nel 1984 con il pianobar, in seguito si avvicina alla tradizione classica napoletana eseguendo le più belle perle del nostro patrimonio musicale. Corista di Dori Ghezzi, ha partecipato al Festival di Castrocaro e a Una voce per Sanremo. Ospite molte volte da Paolo Limiti nel programma in onda su Rai Uno, Ci vediamo in Tv, e nella trasmissione La Vita in Diretta, ha vinto il primo Festival Città di Pulcinella al Teatro Italia con il brano “’E stammo ‘nzieme” mentre nel 1998 si è classificata al terzo posto al Festival di Napoli, trasmesso da Rete 4, con il brano “’E parlammone ancora” scritto per lei da Federico Salvatore.

Nel 2000 comincia la sua avventura a Napoli International con il programma Riflettori su Napoli, trasmesso in tutto il mondo, sempre in quell’anno, il 4 giugno, al teatro Sannazaro partecipa all’evento Canto Bovio, presentato da Pippo Baudo. Nel 2001 viene scelta da Mario Merola per Piazzetta Merola e cominciano i suoi concerti all’estero, a Londra, a Saarbrucher in Germania, a Marsiglia in Francia, a Liegi in Belgio, a Barcellona in Spagna, e in Italia, in vari teatri cittadini tra cui Il Primo e il Mercadante. Nel 2002 e nel 2003 ritorna al Festival di Napoli con due brani molto belli ed apprezzati, ‘A voce d’’e criature e Masaniè, contenuti nel lavoro discografico “Masaniè”, prodotto dalla Partenopeart e distribuito dalla Zeus Record “Serie Oro”, con dieci brani scritti da un team affiatato e vincente, Gennaro Quirito, Mario Guida, i fratelli Gaetano e Vincenzo Campagnoli, ed arrangiati dal bravo e versatile Vincenzo Campagnoli, affermato musicista e direttore d’orchestra. Raffaella ha scritto anche un libro sulla sua vita privata ed artistica dal titolo “La forza della voce”.

Oggi è uscito il suo nuovo singolo dal titolo “NUN ‘O DECIDE TU”, canzone scritta da ANTOINE e arrangiata dal maestro NUCCIO TORTORA. Il regista nella realizzazione del video: ANTONIO LEVITA. Gli attori sono LUCA, ALESSIA, SALVATORE Masucci e TIZIANA Montella, questi ultimi marito e moglie sono del baianese. Ecco il video della canzone.



adsense – Responsive – Post Articolo