Raffaele Moccia: “Conclusione del mio incarico da Consigliere Comunale: un’esperienza di crescita per il bene di Avella”

Ieri si è concluso il mio incarico come Consigliere Comunale di Avella, a seguito del rientro dei Consiglieri sospesi Michele Salapete e Domenico Biancardi. Il mio ingresso nel Consiglio risale al marzo 2023, quando sono stato chiamato a sostituire temporaneamente il Consigliere Salapete, all’interno del gruppo di minoranza Cambia Avella. Questa esperienza, seppur breve, è stata straordinaria e formativa, una vera palestra di vita che mi ha permesso di comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali del nostro Paese e di acquisire una prospettiva diversa sulle difficoltà che affrontano le tante famiglie di Avella.

Durante il mio mandato, ho cercato di offrire un contributo concreto alla comunità, basandomi sulla conoscenza diretta della realtà sociale e familiare del nostro paese, che da sempre vivo e condivido. Se da un lato la mia carica ha cambiato il ruolo che rivesto, dall’altro non ha modificato la mia vicinanza alle persone e il mio impegno nel rispondere alle loro richieste di aiuto. Ho sempre mantenuto aperto il dialogo con la comunità, consapevole che il compito di un consigliere non si limita al solo ambito politico, ma implica anche un sostegno umano e diretto alle persone.

Nel mio operato, ho seguito la linea politica della minoranza, cercando di garantire equilibrio e correttezza nelle decisioni. Ho sostenuto le proposte positive per gli Avellani, indipendentemente dal colore politico, e ho sempre lavorato nell’interesse collettivo, cercando di prendere decisioni imparziali e giuste per tutti i cittadini. Il mio approccio è stato quello di essere politicamente corretto e di agire sempre con moderazione, mirando al bene comune.

Anche se il mio incarico si è concluso, il mio impegno politico e sociale a favore di Avella non finisce qui. Continuerò a sostenere il gruppo Cambia Avella, che ringrazio per il supporto e la fiducia riposta in me in questi mesi. Invito il gruppo a proseguire nel proprio percorso, offrendo agli Avellani visioni, idee e opportunità diverse rispetto a quelle della maggioranza, perché solo attraverso il confronto tra posizioni differenti la democrazia può prosperare.

Auguro un buon lavoro a tutti i colleghi consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza, con la speranza che il nostro paese, soprattutto le famiglie che vivono momenti di grande difficoltà, possa guardare a un futuro migliore. Io continuerò a esserci per Avella, con la stessa dedizione e impegno di sempre. (Raffaele Moccia)