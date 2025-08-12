Quindici si illumina per la Festa di Maria SS. delle Grazie 2024-2025

Quindici (AV) – Le campane della parrocchia di Maria SS. delle Grazie presto risuoneranno più forti che mai, annunciando l’inizio di una delle ricorrenze più sentite dal popolo quindicese. Quest’anno, la festa dedicata alla Madonna delle Grazie assume un significato speciale: cade in pieno Giubileo, periodo di rinnovamento spirituale, preghiera e rigenerazione.

Come ricorda il parroco Don Vito Cucca, “La Madonna ascolta ancora le nostre richieste, ci conduce verso il suo Figlio e ci aiuta a riscoprire il senso della vita”. Le parole del sacerdote accompagnano un programma che intreccia momenti religiosi intensi e appuntamenti civili capaci di unire l’intera comunità.

Il cammino di fede

Il solenne novenario dal 30 agosto al 7 settembre vedrà la partecipazione di sacerdoti provenienti da varie diocesi e missioni nel mondo. Ogni sera alle 19:00, la Messa sarà occasione di incontro e preghiera, con celebrazioni animate anche da rappresentanze militari.

Il culmine spirituale sarà l’8 settembre, giorno della processione: la statua della Madonna, vestita a festa, attraverserà le vie del paese tra canti, luci e commozione, seguita da fedeli, autorità e bande musicali.

La festa in piazza

Il programma civile è un trionfo di musica, spettacolo e tradizione popolare:

Domenica 31 agosto: esposizione di auto d’epoca, mostre d’arte e serata musicale con Blunote Pop Choir.

Martedì 2 settembre: serata con Sergiolino Show e ospiti speciali.

4 settembre: emozionante tributo a Pino Daniele.

5 e 6 settembre: concerti dal vivo con artisti e band locali.

Dal 7 al 9 settembre: bande musicali da tutta Italia porteranno note e folklore nelle strade di Quindici.

Mercoledì 10 settembre: gran finale con Franco Ricciardi e spettacolo pirotecnico.

Tradizione e identità

La Festa di Maria SS. delle Grazie non è solo una ricorrenza religiosa: è il momento in cui Quindici si ritrova unita, tra generazioni, in un abbraccio collettivo che mescola devozione e gioia. È il momento in cui i vicoli si riempiono di profumi, le case si aprono agli ospiti e la piazza diventa cuore pulsante della vita cittadina.

Quest’anno, nel segno del Giubileo, la festa sarà ancora di più un invito alla rinascita: spirituale, comunitaria e personale.