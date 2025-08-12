Nola — Blitz della polizia contro i noleggi auto irregolari: tre titolari denunciati

Per un mese, gli agenti della Polizia Stradale di Nola hanno lavorato in silenzio, visitando concessionarie, esaminando contratti e incrociando documenti. L’obiettivo non era solo colpire l’irregolarità amministrativa, ma anche prevenire fenomeni più gravi: ricettazione, criminalità organizzata, perfino potenziali minacce legate al terrorismo.

L’operazione, condotta nel mese di luglio sotto il coordinamento della Questura di Napoli, ha portato alla denuncia di tre titolari di attività di noleggio auto. Due di loro, un 50enne e un 30enne con sede a Nola, avrebbero omesso di rispettare le prescrizioni di legge sui contratti di noleggio, norme pensate per garantire la tracciabilità dei veicoli e impedire che finiscano in circuiti illeciti.

Per entrambi è scattata anche una sanzione amministrativa di circa 8.000 euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale. I controlli, estesi anche ai comuni limitrofi, hanno infine portato alla denuncia di un terzo soggetto: un 23enne di Afragola, anch’egli titolare di un’impresa di noleggio, accusato delle stesse violazioni.

Secondo fonti investigative, il settore del noleggio a breve termine rappresenta un punto sensibile per la sicurezza pubblica: senza una corretta registrazione e tracciabilità, i veicoli possono essere utilizzati per attività criminali, dalla logistica di rapine al trasporto di merce illecita.

L’operazione a Nola segna un nuovo tassello nella strategia di prevenzione adottata dalla Polizia di Stato, che promette ulteriori controlli a tappeto nelle prossime settimane.