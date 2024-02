Quali sono i vantaggi dell’acquisto di un iPhone 13 ricondizionato nel 2024?

Risparmio, qualità e sostenibilità ambientali: sono questi i motivi principali per cui sempre più persone oggi si rivolgono al mercato dei ricondizionati per l’acquisto di smartphone, tablete altri dispositivi elettronici. I device Apple non fanno eccezione e telefoni non di ultimissima uscita ma ancora performanti, come gli iPhone 13, rientrano tra le scelte più convenienti per i consumatori.

iPhone 13 condizionato: qualità pari al nuovo ad un prezzo sensibilmente inferiore

Un fattore determinante che spinge molti a considerare l’acquisto di un iPhone 13 ricondizionato è il notevole risparmio economico. Un dispositivo ricondizionato può essere un’ottima soluzione per coloro che vogliono entrare nel mondo Apple ma non sono abbastanza sicuri di voler spendere la cifra più esosa richiesta dalle ultime release.

Non bisogna tuttavia avere alcuna remora riguardo la qualità o l’affidabilità di questa categoria di prodotti. Gli iPhone 13 ricondizionati sono infatti dispositivi usati, o esposti in negozio, che vengono rimessi in commercio dopo essere stati sottoposti aminuziose operazioni di riparazione, pulizia e ripristino. In questo modo i rivenditori possono offrire un prezzo più conveniente, pur offrendo ai consumatori un prodotto che non ha nulla da invidiare a un telefono nuovo.

Anche se i rivenditori di telefoni ricondizionati si impegnano a riparare e testare accuratamente ogni dispositivo per garantirne il corretto, alcuni smartphone possono presentare piccole imperfezioni estetiche, come ad esempio graffi sul vetro o sulla scocca. Questi difetti sono tuttavia accuratamente segnalati nella scheda prodotto e garantiscono un’ulteriore riduzione del prezzo. Considerando che nella maggior parte dei casi l’iPhone 13 ricondizionato verrà utilizzato con una cover protettiva, scegliere uno di questi modelli può anzi diventare vantaggioso per risparmiare ancora di più.

iPhone 13 è inoltre un dispositivo che verrà supportato per diversi anni a venire, con delle prestazioni ancora da top di gamma che lo rendono ideale per creare contenuti multimediali o divertirsi con gli amici durante le lunghe sessioni invernali di gaming online.

Insoddisfatto dell’acquisto? Non c’è da preoccuparsi grazie alla garanzia 24 mesi

Prima di essere messi sul mercato, eventuali componenti difettose degli iPhone 13 ricondizionati vengono sostituite, per garantire una funzionalità pari a quella dei dispositivi di prima mano. Ad ogni modo, anche i prodotti ricondizionati sono garantiti per 24 mesi successivi all’acquisto. Inoltre i rivenditori offrono ai loro clienti politiche personalizzate di sostituzione o riparazione, rendendo di fatto sicurissimo l’acquisto di un prodotto ricondizionato.

Comprare uno smartphone ricondizionato è un trend ecosostenibile

Comprare un iPhone 13 ricondizionato non comporta solo vantaggi personali, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente. Il mercato dei telefoni ricondizionati contribuisce infatti a ridurre il volume di rifiuti elettronici prodotti ogni anno e ad alleggerire i processi di produzione dei device, che ogni anno contribuiscono a rilasciare nell’area numerose sostanze chimiche nocive.

Scegliendo un dispositivo ricondizionato si compie quindi una scelta ecologica e responsabile, prolungando il ciclo di vita di un prodotto ancora performante e compiendo un gesto attivo per combattere il cambiamento climatico e la crisi energetica.