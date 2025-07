Quadrelle: Piazza Vittoria ritrova il suo splendore

Completato il progetto di riqualificazione urbana

Piazza Vittoria, punto nevralgico e simbolico del centro storico di Quadrelle, è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ne ha restituito bellezza, funzionalità e decoro.

Il progetto ha inteso valorizzare la piazza conservandone l’identità storica, ma dotandola al contempo di elementi moderni, sostenibili e più accessibili, per renderla uno spazio davvero a misura di cittadino.

Tra gli interventi realizzati:

1. Sostituzione degli erogatori della fontana a muro con dispositivi a risparmio idrico di ultima generazione

2. Realizzazione di una nuova fontana centrale con balaustra in vetro

3. Costruzione di una rampa per disabili per garantire accessibilità a tutti

4. Rinnovo completo degli arredi urbani con soluzioni più moderne e funzionali

5. Riparazione e restauro dei marmi danneggiati, per il recupero dell’estetica originale

6. Pulizia approfondita delle sedute e delle gradinate mediante idropulitrice

7. Ripristino delle pompe idriche della fontana principale

8. Sostituzione e ricollocazione degli arredi per una maggiore armonia dell’ambiente

Nelle prossime giornate si procederà anche alla sostituzione dell’intero sistema di illuminazione con lampade a LED di ultima generazione, per garantire una maggiore efficienza energetica e una migliore resa estetica nelle ore serali.

Inoltre, sono state installate alcune telecamere di videosorveglianza, con l’obiettivo di preservare e tutelare il decoro urbano. Altri dispositivi verranno aggiunti a breve, nell’ottica di una maggiore sicurezza dell’area.

Con questo intervento, Quadrelle restituisce nuova vita a uno dei suoi luoghi più rappresentativi, rafforzando l’identità urbana e offrendo ai cittadini uno spazio curato, vivibile e pienamente integrato nella quotidianità del paese.

Piazza Vittoria è pronta ad accogliere di nuovo la comunità.