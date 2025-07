100 DIQUESTI GIORNI. Forino, buon compleanno a Rosaria Rega

Oggi, 6 luglio, il cielo splende un po’ di più, perché Rosaria Rega, originaria di Forino, compie 26 anni. Una giovane donna che con il suo sorriso illumina la vita di chi le sta vicino.

In questo giorno speciale, non possiamo fare a meno di celebrare non solo il suo compleanno, ma anche la bellezza della persona che è: gentile, solare e piena di vita.

“Oggi è nata una bella stella,” recita il messaggio che le è stato dedicato. E non potremmo essere più d’accordo. Rosaria rappresenta per molti un punto di riferimento, un’amica sincera, una presenza che sa portare gioia anche nei momenti più difficili.

Dalla sua amata Forino al cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla, oggi risuona un solo augurio: Goditi il tuo giorno speciale, Rosaria. Ti vogliamo bene! Gli auguri speciali sono di “Gerardo o brasiliano”.

Che questi 26 anni siano solo l’inizio di una vita piena di sogni realizzati, viaggi indimenticabili e momenti felici.