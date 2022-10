QUADRELLE -Monsignor Francesco Iannone è il Rettore del Seminario di Nola

La redazione di Binews si congratula con Monsignor Francesco Iannone, parroco della Chiesa di Maria Santissima Annunziata di Quadrelle per il nuovo incarico.

Il Vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha nominato monsignor Francesco Iannone nuovo Rettore del Seminario diocesano di Nola. Don Francesco Iannone subentra a don Gennaro Romano.

Monsignor Iannone attualmente è anche direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano Nola-Acerra “G. Duns Scoto” e vicario episcopale per la Formazione del clero e la Liturgia.

Il Vescovo di Nola ha augurato buon lavoro al nuovo Rettore e ringraziato don Gennaro Romano per aver svolto la sua missione per tanti anni.(L. Carullo)