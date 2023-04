QUADRELLE. Martina Hauber oggi su Rai Uno all’Eredità di Flavio Insinna

Oggi, 28 aprile 2023, alla trasmissione televisiva “L’Eredità”, andata in onda su Rai.1 alle ore 18.45, condotta da Flavio Insinna, ha partecipato Martina Hauber, cittadina quadrellese trasferitasi da Napoli nel 2005. Ingegnere Gestionale, Martina ha dimostrato doti eccellenti e padronanza culturale, visto che è riuscita ad arrivare alla stoccata finale. Attualmente, la concorrente risiede a Milano per seguire il suo compagno e per affermare la sua inclinazione musicale. La Dott.ssa Hauber, infatti, possiede anche spiccate qualità artistiche nel campo del canto e della composizione, per le quali si è fatta apprezzare nel nostro Mandamento.

Andrea Salvatore Guerriero