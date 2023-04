Festa di pensionamento della Dottoressa Caterina De Laurentiis dopo 42 anni di servizio come dipendente comunale a Baiano

BAIANO festeggia oggi un altro pensionamento. Si tratta della dottoressa Caterina De Laurentiis che è andata in pensione ed ha salutato oggi, in un noto locale i colleghi, la segretaria comunale, i dirigenti e tutti gli amministratori comunali con in testa il primo cittadino Enrico Montanaro.

Sono 42 gli anni di servizio presso il Comune di Baiano, che si è sempre contraddistinta per la sua, cortesia, eleganza, onestà e professionalità, con le quali, un passato e nel recente futuro, ha affrontato il servizio comunale ed in particolare modo la qualifica di responsabile area Amministrativa.