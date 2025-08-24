Quadrelle e Sirignano, stop all’acqua nella notte tra il 24 e il 25 agosto

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nei comuni di Quadrelle e Sirignano.

L’interruzione del servizio idrico interesserà esclusivamente queste due località e sarà effettuata nella notte tra domenica 24 agosto, dalle ore 22:00, e lunedì 25 agosto, alle ore 6:00. Secondo quanto precisato dall’azienda, gli orari indicati si riferiscono alle operazioni di chiusura e riapertura dei serbatoi e delle condotte principali: l’effettiva sospensione dell’acqua nelle abitazioni potrebbe anticipare o posticipare leggermente questi momenti, in base ai tempi di svuotamento e riempimento delle tubature locali.

Al momento della riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua. Questi episodi, seppur di breve durata, non ne comprometterebbero la potabilità, ma si raccomanda di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’uso.

Alto Calore Servizi S.p.A. continuerà a informare gli utenti attraverso il proprio sito web www.altocalore.it e i canali social. In caso di necessità urgente, è disponibile il numero verde 800 954 430.