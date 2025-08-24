Avella, possibili sospensioni idriche lunedì 25 agosto 2025

Comune di Avella. Avviso ai cittadini. L’amministrazione comunale rende noto che nella giornata di lunedì 25 agosto 2025, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 circa, e comunque fino al termine dei lavori, potranno verificarsi sospensioni dell’erogazione idrica in alcune zone del paese.
In particolare, i disagi interesseranno la parte “bassa” del territorio, con riferimento all’area compresa da Piazza Convento verso le zone sottostanti.
Il provvedimento si rende necessario per consentire la sostituzione di una chiave principale della rete idrica, intervento indispensabile per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’impianto di distribuzione.
Il Comune si scusa per gli eventuali disagi che potranno derivare dalla momentanea interruzione del servizio e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.