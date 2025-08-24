Farmacie di turno nel mandamento baianese: dal 25 agosto al 1° settembre 2025

Nel mandamento baianese i cittadini possono contare, anche in pieno periodo estivo, sul servizio garantito dalle farmacie di turno, punto di riferimento fondamentale per chi necessita di medicinali, consigli farmaceutici o prodotti sanitari in orari serali, notturni e nei giorni festivi.

Per la settimana che va da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre 2025, sarà operativa la Farmacia Perez di Avella, pronta ad assicurare assistenza continua a tutta la popolazione del territorio. Il presidio sarà a disposizione per la dispensazione dei farmaci, il supporto nelle urgenze e la consulenza professionale necessaria ai cittadini.

In aggiunta, resta sempre attiva la presenza della Farmacia De Sanctis di Nola, struttura di riferimento dell’intera area grazie al servizio H24, attivo tutti i giorni e tutte le notti dell’anno. La farmacia si trova in Via San Paolo Bel Sito n.69 – 80035 Nola (NA).

Per informazioni o richieste è possibile contattarla:

• Telefono/Fax: 081 8237343

• Email: [email protected]

Il consiglio rivolto ai cittadini è quello di consultare sempre la farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti, prescrizioni mediche o semplici farmaci da banco, così da garantire continuità e sicurezza anche durante le settimane di ferie estive.

Per eventuali aggiornamenti, modifiche agli orari o variazioni nei turni, Binews terrà informati i lettori in tempo reale, assicurando un servizio puntuale e completo a tutela della salute pubblica.