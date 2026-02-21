Quadrelle Civica, Ciccarelli si ricandida: continuità nel progetto, ora guidato da Guerriero

La lista “Quadrelle Civica” ufficializza un nuovo nome in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio: si tratta di Francesco Ciccarelli, quarto candidato dopo il sindaco uscente Simone Rozza, Gaetana Sgambati e Fortunato Conte, a sostegno del candidato a sindaco Nicola Guerriero.

Quella di Ciccarelli rappresenta una riconferma nel segno della continuità amministrativa. Già consigliere comunale di maggioranza, negli anni ha maturato un’esperienza significativa all’interno dell’assise cittadina, distinguendosi per impegno e presenza costante nelle dinamiche amministrative locali.

Durante il suo mandato, Ciccarelli ha dimostrato capacità di gestione anche nelle fasi più complesse, contribuendo al lavoro del gruppo con attenzione alle esigenze della comunità e partecipazione attiva alle scelte amministrative.

Accanto all’impegno politico, porta avanti anche un’attività professionale sul territorio come idraulico forestale presso la Comunità Montana del Partenio. Un ruolo che gli consente di mantenere un contatto diretto con il territorio e con le problematiche quotidiane dei cittadini, rafforzando la sua conoscenza delle criticità locali.

La sua candidatura si inserisce nel progetto politico-amministrativo di “Quadrelle Civica”, che punta a coniugare esperienza e rinnovamento, valorizzando figure radicate nella comunità e capaci di interpretarne i bisogni.

Ciccarelli si propone con una visione orientata alla partecipazione e al dialogo, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative. «Sono onorato di poter continuare a servire la mia comunità – ha dichiarato –. Le esperienze maturate mi hanno insegnato quanto sia fondamentale ascoltare e lavorare insieme per affrontare le sfide future».

Con questa nuova candidatura, la lista guidata da Nicola Guerriero rafforza ulteriormente la propria squadra, presentandosi agli elettori con un gruppo che punta su continuità, competenza e spirito di servizio.