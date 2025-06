Quadrelle aderisce al Patto per la Sicurezza Urbana. Domani la firma in Prefettura ad Avellino

Si terrà domani, mercoledì 19 giugno alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, la cerimonia di sottoscrizione dei “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata” tra il Prefetto Rossana Riflesso e i sindaci di 33 Comuni della provincia. Tra questi anche il Comune di Quadrelle, rappresentato dal sindaco Simone Rozza.

«Ci saremo anche noi domani mattina in Prefettura per firmare il nuovo Patto per la Sicurezza Urbana insieme ad altri 32 sindaci della provincia di Avellino. Un’iniziativa importante che rafforza la collaborazione tra istituzioni e rappresenta un impegno concreto per la tutela dei nostri cittadini» ha dichiarato Rozza.

I Patti, promossi nell’ambito delle politiche di sicurezza integrata previste dal Decreto-Legge n. 14 del 2017, convertito nella Legge n. 48 dello stesso anno, mirano a consolidare il coordinamento tra Stato e amministrazioni locali nella prevenzione della criminalità e nel miglioramento della vivibilità dei centri urbani.

Tra le misure previste figurano il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, il rafforzamento dell’operatività della polizia municipale e la promozione di strumenti di partecipazione attiva come il controllo di vicinato.

Alla cerimonia saranno presenti i sindaci dei Comuni firmatari e i vertici delle forze dell’ordine. L’accordo conferma la volontà condivisa di adottare un modello di sicurezza diffuso, partecipato e orientato alle esigenze specifiche delle comunità locali.