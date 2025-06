Avella, partecipazione e riflessione al convegno sul brigantaggio postunitario nel Baianese

Una serata densa di contenuti, ricca di spunti storici, riflessioni identitarie e partecipazione collettiva ha animato la Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, dove si è tenuto il convegno dal titolo “Il brigantaggio postunitario nel Baianese”, promosso dal Club Alpino Italiano – Sottosezione di Avella, in collaborazione con la sezione CAI di Avellino.

Il convegno ha voluto riportare alla luce una pagina drammatica e spesso trascurata della storia locale e meridionale: quella del brigantaggio sviluppatosi nel Sud Italia all’indomani dell’Unità nazionale, con un focus mirato sulla realtà avellano-baianese.

Come emerso nel corso degli interventi, il brigantaggio non fu un semplice fenomeno criminale o banditesco, ma rappresentò, in molte zone dell’Italia meridionale, una vera e propria ribellione sociale e politica. Un’espressione del disagio profondo di intere comunità che, dopo l’unificazione, si ritrovarono marginalizzate, private di riferimenti e soggette a nuove forme di pressione fiscale e militare.

Nell’area del Baianese, il fenomeno fu particolarmente rilevante: tra il 1861 e il 1865 si moltiplicarono gli scontri tra bande armate e forze dell’esercito piemontese, in particolare tra le pendici montuose di Avella, la zona di Monteforte, la Valle Caudina e le contrade boscose della Croce di Fori.

Cronache d’epoca, atti giudiziari e relazioni militari – come testimoniato anche da un ritaglio di giornale ottocentesco riportato nella locandina dell’evento – raccontano di rastrellamenti, esecuzioni sommarie, rappresaglie, violenze e una popolazione spesso schiacciata tra le minacce dei briganti e la durezza dell’azione repressiva statale.

A guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria sono stati:

Il Dott. Pasquale Colucci , studioso del territorio avellano-baianese , che ha ricostruito con rigore e passione i tratti salienti del brigantaggio locale, illustrando i legami tra dinamiche politiche nazionali e vissuti locali. Il suo intervento ha offerto un affresco vivido e documentato delle tensioni postunitarie che attraversarono l’Irpinia;

Il Dott. Andrea Siniscalchi, vice direttore del Gruppo Archeologico Avellano, ha arricchito il dibattito con un contributo centrato sull’impatto culturale e simbolico lasciato dal brigantaggio, ricordando l’importanza della conservazione dei luoghi della memoria e dell’archeologia dei conflitti.

A moderare i lavori, la Dott.ssa Carmen Loiola, che con competenza e sensibilità ha saputo dare ritmo al confronto, valorizzando i contributi e aprendo spazi di dialogo anche con i presenti in sala.

A introdurre i lavori:

Il Dott. Alfonso De Cesare , presidente del CAI Avellino , che ha ribadito il ruolo fondamentale del CAI anche nella promozione della cultura territoriale, in sinergia con le comunità;

Francesco Fusco, reggente della sottosezione CAI Avella, promotore dell’incontro, che ha sottolineato il valore educativo e civile di eventi come questo, pensati per restituire dignità alla storia locale e coinvolgere soprattutto le giovani generazioni.

Il convegno ha rappresentato non solo un’occasione di approfondimento storico, ma anche un momento di riscoperta identitaria, in cui il passato ha dialogato con il presente. Le vicende del brigantaggio postunitario – così come emerse nel corso degli interventi – pongono interrogativi ancora attuali: sulle disuguaglianze territoriali, sul rapporto tra centro e periferia, sul senso di appartenenza e sulla costruzione della memoria collettiva.

La serata si è conclusa tra applausi e apprezzamenti, con la promessa, da parte dei promotori, di dare continuità a questo percorso culturale che fonde escursionismo, ricerca e divulgazione storica.