Provincia di Avellino, domani il voto per il nuovo Consiglio provinciale: cinque liste in campo

Domani, domenica 15 marzo 2026, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. Si tratta di una consultazione di secondo livello, prevista dalla legge n.56 del 2014, alla quale parteciperanno sindaci e consiglieri comunali dei 118 comuni della provincia chiamati ad eleggere 12 nuovi consiglieri provinciali.
Il voto arriva in un clima piuttosto silenzioso sul piano politico e mediatico, ma rappresenta comunque un passaggio importante per gli equilibri istituzionali dell’ente di Palazzo Caracciolo.
Le liste in campo
Sono cinque le liste presentate per la competizione elettorale:
• Davvero Avellino
• Irpinia Libera
• Avanti per l’Irpinia
• Partito Democratico
• Proposta Civica per l’Irpinia
Le liste comprendono amministratori locali provenienti da diversi comuni del territorio provinciale, tra consiglieri comunali e amministratori già attivi nella vita politica irpina.
Un’elezione di secondo livello
A differenza delle elezioni amministrative tradizionali, i cittadini non voteranno direttamente. La riforma delle Province ha infatti trasformato il sistema elettorale in un voto di secondo livello, dove a esprimersi saranno esclusivamente gli amministratori locali.
Il peso del voto varia anche in base alla popolazione del comune di appartenenza dell’elettore, secondo il sistema del voto ponderato previsto dalla normativa.
Dodici consiglieri da eleggere
Dalla consultazione usciranno 12 nuovi consiglieri provinciali, che andranno a comporre l’assemblea dell’ente insieme al presidente della Provincia.
Il nuovo Consiglio avrà il compito di occuparsi di programmazione territoriale, viabilità provinciale, edilizia scolastica e coordinamento delle politiche tra i comuni.
Attesa per i risultati
Nonostante il clima piuttosto discreto che ha accompagnato la campagna elettorale, il voto di domani sarà comunque indicativo degli equilibri politici tra i diversi schieramenti amministrativi presenti in Irpinia.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e nelle ore successive si conosceranno i nomi dei 12 amministratori che entreranno nel nuovo Consiglio provinciale di Avellino.