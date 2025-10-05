Promozione Girone C: Cimitile e Sporting Ponte in vetta, Baiano ancora al palo

Quarta giornata di campionato nel Girone C di Promozione Campania, con risultati che iniziano a delineare i primi equilibri di classifica. Cimitile e Sporting Ponte restano in testa con 10 punti, mentre continua il momento difficile per il Baiano, ancora fermo a quota zero.
I RISULTATI DELLA 4ª GIORNATA
• Cimitile – Baiano 3-1
• Lions Grotta – Montesarchio 1-1
• Real Arienzo – Savignanese 1-4
• Real San Martino V.C. – Claudio Oliva Passo Eclano 3-1
• Sporting Ponte 2019 – Alta Irpinia Sport 2-0
• Vico Calcio – Marchesa 2018 4-0
• Terzigno 1964 – Saviano 1960 1-2
• U.S. Ariano – Audax Cervinara 1926 0-0
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Sporting Ponte 2019 – 10
2. Cimitile – 10
3. Saviano 1960 – 9
4. Real Arienzo – 9
5. Lions Grotta – 8
6. U.S. Ariano – 8
7. Vico Calcio – 7
8. Montesarchio – 5
9. Real San Martino V.C. – 5
10. Savignanese – 5
11. Alta Irpinia Sport – 4
12. Marchesa 2018 – 4
13. Audax Cervinara 1926 – 2
14. Terzigno 1964 – 1
15. Claudio Oliva Passo Eclano – 0
16. Baiano – 0
Una giornata ricca di gol e sorprese: il Cimitile continua la sua corsa con una vittoria netta sul Baiano, mentre lo Sporting Ponte mantiene il passo in vetta. Il Saviano si conferma mina vagante, vincendo in trasferta a Terzigno, mentre il Real Arienzo cade pesantemente in casa contro una Savignanese in grande spolvero.
Nel frattempo, il Baiano dovrà trovare al più presto la scossa giusta per sbloccare una stagione che finora non decolla.