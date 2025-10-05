Montesarchio, notte di violenza: 17enne in fin di vita dopo una rissa fuori dalla Xue

Una notte che doveva essere di musica e divertimento si è trasformata in un incubo.

A Montesarchio, in via Cirignano, all’esterno della discoteca XUE, una rissa scoppiata all’improvviso si è trasformata in una vera e propria scena da strada. Colpi, urla, sangue sull’asfalto. Alla fine, un ragazzo di appena 17 anni, originario di Tocco Caudio, è finito in rianimazione dopo essere stato colpito con una mazza da baseball.

Il giovane, identificato come G.C., è stato trasportato d’urgenza al San Pio di Benevento in codice rosso. I medici lo hanno operato alla testa nel reparto di neurochirurgia: le sue condizioni restano critiche e non è escluso un nuovo intervento.

Le indagini dei carabinieri si sono mosse in fretta. Quattro ragazzi, tutti molto giovani, sono stati fermati. Tra loro due maggiorenni beneventani, individuati grazie alle immagini delle telecamere comunali e bloccati poco dopo essere rientrati in città. Il pm di turno li ha già interrogati e ora si attende la ricostruzione completa di una notte che ha lasciato un’intera comunità sotto shock.

Una lite degenerata, forse per uno sguardo o una parola di troppo. Ma le strade di Montesarchio, stanotte, hanno raccontato ancora una volta quanto sottile possa essere il confine tra la movida e la follia.