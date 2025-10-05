Eccellenza Girone B: Virtus Monteforte e Lions Montemiletto corsare, l’Apice vola in vetta

Weekend spettacolare nel Girone B di Eccellenza, con risultati che accendono il campionato e confermano l’ottimo momento delle formazioni irpine.
L’Apice Calcio 1964 continua la sua marcia da prima della classe: netto 4-0 contro l’Agerola e primato consolidato a quota 16 punti.
Alle spalle tiene il passo l’Ebolitana Calcio 1925, che supera 2-0 la Sanseverinese e resta in scia alla capolista.
Colpo esterno per la Battipagliese Calcio, vittoriosa 1-0 sul campo del Salernum Baronissi, mentre la Pro Sangiorgese supera di misura il Città di Solofra (1-0).
Brilla la Virtus Monteforte di Pellegrino Criscitiello, che cala il tris in trasferta sul campo della Polisportiva Puglianello (0-3) e conferma la crescita di un gruppo sempre più compatto.
Grande prova anche per il Lions Montemiletto di Francesco Sgambati, che espugna Buccino con un successo di misura (0-1) frutto di organizzazione e concretezza.
In parità San Vito Positano 1956–Rossoblù Castel San Giorgio (2-2) e U.S. Angri 1927–Costa d’Amalfi (2-2), due sfide ricche di emozioni e ribaltamenti di fronte.
RISULTATI – 6ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre
Buccino Volcei 0-1 Lions Montemiletto
Pol. Santa Maria Cilento 0-1 Castelpoto
Polisportiva Puglianello 0-3 Virtus Monteforte
San Vito Positano 1956 2-2 Rossoblù Castel San Giorgio
Domenica 5 ottobre
Salernum Baronissi 0-1 Battipagliese Calcio
Apice Calcio 1964 4-0 Agerola
Ebolitana Calcio 1925 2-0 Sanseverinese
Pro Sangiorgese 1-0 Città di Solofra
U.S. Angri 1927 2-2 Costa d’Amalfi
CLASSIFICA
1. Apice Calcio 1964 – 16
2. Ebolitana Calcio 1925 – 13
3. Battipagliese Calcio – 12
4. Pro Sangiorgese – 10
5. Polisportiva Puglianello – 10
6. Castelpoto – 9
7. San Vito Positano 1956 – 9
8. Lions MM Montemiletto – 9
9. Virtus Monteforte Irpino – 8
10. Rossoblù Castel San Giorgio – 8
11. Agerola – 8
12. U.S. Angri 1927 – 8
13. Città di Solofra – 6
14. Buccino Volcei – 6
15. Salernum Baronissi – 6
16. Pol. Santa Maria Cilento – 3
17. Sanseverinese – 3
18. Costa d’Amalfi – 3