Prima Categoria – Girone E: Casamarciano sempre in vetta, inseguitrici in corsa. Vittorie pesanti nella 7ª giornata

La 7ª giornata del Girone E di Prima Categoria regala gol, equilibrio e alcune conferme importanti nelle zone alte e basse della classifica. Il Casamarciano continua a correre e mantiene il primo posto, mentre alle sue spalle Rocca San Felice e Real Caposele provano a restare agganciate. Goleade, rimonte e risultati pesanti caratterizzano un turno che modifica ancora una volta il quadro generale del campionato.

I RISULTATI DELLA 7ª GIORNATA

Abellinum Calcio 2012 – ASD Mugnano del Cardinale 1-1

Sfida equilibrata: i padroni di casa cercavano i tre punti per risalire la classifica, ma l’asd Mugnano strappa un pareggio utile per muovere la propria graduatoria.

Atletico Castelfranci – Civilis Candela 5-1

Prestazione maiuscola dell’Atletico, che domina e conquista una vittoria larghissima. Civilis incassa il ko più pesante della giornata.

Casamarciano – Real Caposele 3-2

Match spettacolare tra due squadre di vertice: il Casamarciano si conferma capolista con una vittoria sofferta e preziosa, mantenendo l’imbattibilità.

Frigento Sturno – Rocca San Felice 3-1

Colpo importante del Frigento, che ferma la corsa della seconda in classifica. Rocca San Felice resta comunque nelle prime posizioni.

Michele Amodeo – Pol. Lorenzo Toriello 3-0

Vittoria netta dei padroni di casa, che tornano a sorridere dopo alcune giornate difficili.

Union Baronia – Orsara di Puglia 1-5

Prova di forza dell’Orsara, che conquista i tre punti con una goleada fuori casa.

Felice Scandone – Polisportiva Bisaccese 2-0

La Scandone continua il suo buon momento. La Bisaccese rallenta dopo un ottimo avvio di stagione.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Casamarciano – 18 pt

2. Rocca San Felice – 14 pt

3. Real Caposele – 13 pt

4. Polisportiva Bisaccese – 12 pt

5. Felice Scandone – 12 pt

6. Orsara di Puglia – 11 pt

7. Atletico Castelfranci 1983 – 10 pt

8. Pol. Lorenzo Toriello – 9 pt

9. Civilis Candela – 9 pt

10. Abellinum Calcio 2012 – 8 pt

11. Mugnano del Cardinale – 7 pt

12. Frigento Sturno – 7 pt

13. Union Baronia – 5 pt

14. Michele Amodeo Monteforte – 4 pt

PROSSIMO TURNO – 23 NOVEMBRE

• Civilis Candela – Michele Amodeo

• Mugnano del Cardinale – Union Baronia

• Orsara di Puglia – Frigento Sturno

• Pol. Lorenzo Toriello – Casamarciano

• Polisportiva Bisaccese – Abellinum 2012

• Real Caposele – Felice Scandone

• Rocca San Felice – Atletico Castelfranci