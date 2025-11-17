Prima Categoria – Girone E: Casamarciano sempre in vetta, inseguitrici in corsa. Vittorie pesanti nella 7ª giornata

La 7ª giornata del Girone E di Prima Categoria regala gol, equilibrio e alcune conferme importanti nelle zone alte e basse della classifica. Il Casamarciano continua a correre e mantiene il primo posto, mentre alle sue spalle Rocca San Felice e Real Caposele provano a restare agganciate. Goleade, rimonte e risultati pesanti caratterizzano un turno che modifica ancora una volta il quadro generale del campionato.
I RISULTATI DELLA 7ª GIORNATA
Abellinum Calcio 2012 – ASD Mugnano del Cardinale 1-1
Sfida equilibrata: i padroni di casa cercavano i tre punti per risalire la classifica, ma l’asd Mugnano strappa un pareggio utile per muovere la propria graduatoria.
Atletico Castelfranci – Civilis Candela 5-1
Prestazione maiuscola dell’Atletico, che domina e conquista una vittoria larghissima. Civilis incassa il ko più pesante della giornata.
Casamarciano – Real Caposele 3-2
Match spettacolare tra due squadre di vertice: il Casamarciano si conferma capolista con una vittoria sofferta e preziosa, mantenendo l’imbattibilità.
Frigento Sturno – Rocca San Felice 3-1
Colpo importante del Frigento, che ferma la corsa della seconda in classifica. Rocca San Felice resta comunque nelle prime posizioni.
Michele Amodeo – Pol. Lorenzo Toriello 3-0
Vittoria netta dei padroni di casa, che tornano a sorridere dopo alcune giornate difficili.
Union Baronia – Orsara di Puglia 1-5
Prova di forza dell’Orsara, che conquista i tre punti con una goleada fuori casa.
Felice Scandone – Polisportiva Bisaccese 2-0
La Scandone continua il suo buon momento. La Bisaccese rallenta dopo un ottimo avvio di stagione.
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Casamarciano – 18 pt
2. Rocca San Felice – 14 pt
3. Real Caposele – 13 pt
4. Polisportiva Bisaccese – 12 pt
5. Felice Scandone – 12 pt
6. Orsara di Puglia – 11 pt
7. Atletico Castelfranci 1983 – 10 pt
8. Pol. Lorenzo Toriello – 9 pt
9. Civilis Candela – 9 pt
10. Abellinum Calcio 2012 – 8 pt
11. Mugnano del Cardinale – 7 pt
12. Frigento Sturno – 7 pt
13. Union Baronia – 5 pt
14. Michele Amodeo Monteforte – 4 pt
PROSSIMO TURNO – 23 NOVEMBRE
• Civilis Candela – Michele Amodeo
• Mugnano del Cardinale – Union Baronia
• Orsara di Puglia – Frigento Sturno
• Pol. Lorenzo Toriello – Casamarciano
• Polisportiva Bisaccese – Abellinum 2012
• Real Caposele – Felice Scandone
• Rocca San Felice – Atletico Castelfranci