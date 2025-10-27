Promozione Campania – Girone C: Sporting Ponte e Cimitile al comando, goleade per Passo Eclano e Alta Irpinia

La settima giornata del girone C di Promozione Campania conferma l’equilibrio al vertice: Sporting Ponte 2019 e Cimitile restano appaiate in testa con 19 punti, proseguendo il loro cammino da protagoniste.

Lo Sporting Ponte conquista i tre punti battendo in casa l’U.S. Ariano (2-1), mentre il Cimitile esce vincente da un match spettacolare a Montesarchio, terminato 2-3. Le due capolista confermano la loro solidità e si preparano a un duello prolungato per la vetta.

Alle spalle, il Saviano 1960 (1-0 sul Vico Calcio) consolida il terzo posto a quota 14 punti, seguito da Alta Irpinia Sport e Vico Calcio, entrambe a 13 punti. Da segnalare il successo travolgente proprio dell’Alta Irpinia, che schianta Real Arienzo (5-0), e la goleada del Claudio Oliva Passo Eclano, vincente 7-1 sul Lions Grotta.

Bene anche la Savignanese, che supera in casa l’Audax Cervinara (2-0), mentre la Marchesa 2018 batte di misura il Baiano (1-0). Rinviata invece Real San Martino – Terzigno 1964.

Risultati 7ª giornata – 25 e 26 ottobre

• Marchesa 2018 – Baiano 1-0

• Montesarchio – Cimitile 2-3

• Real San Martino V.C. – Terzigno 1964 (rinviata)

• Savignanese – Audax Cervinara 1926 2-0

• Alta Irpinia Sport – Real Arienzo 5-0

• Claudio Oliva Passo Eclano – Lions Grotta 7-1

• Saviano 1960 – Vico Calcio 1-0

• Sporting Ponte 2019 – U.S. Ariano 2-1

Classifica dopo la 7ª giornata

1. Sporting Ponte 2019 – 19

2. Cimitile – 19

3. Saviano 1960 – 14

4. Alta Irpinia Sport – 13

5. Vico Calcio – 13

6. U.S. Ariano – 12

7. Real Arienzo – 10

8. Lions Grotta – 9

9. Montesarchio – 8

10. Savignanese – 8

11. Marchesa 2018 – 7

12. Real San Martino V.C. – 6

13. Audax Cervinara 1926 – 5

14. Claudio Oliva Passo Eclano – 4

15. Baiano – 3

16. Terzigno 1964 – 2

Prossimo turno – Sabato 1 e Domenica 2 novembre

Sabato 1 novembre, ore 14:30

• Lions Grotta – Real San Martino V.C.

• Terzigno 1964 – Sporting Ponte 2019

• Vico Calcio – Alta Irpinia Sport

Domenica 2 novembre, ore 14:30

• Audax Cervinara 1926 – Montesarchio

• Baiano – Savignanese

• Cimitile – Saviano 1960

• Real Arienzo – Claudio Oliva Passo Eclano

• U.S. Ariano – Marchesa 2018

Con sette giornate disputate, il Girone C si conferma combattuto e spettacolare. Sporting Ponte e Cimitile viaggiano a ritmo altissimo, ma Saviano e Alta Irpinia restano in scia. In coda, Baiano e Terzigno cercano riscatto per abbandonare le ultime posizioni.