Prima Categoria – Girone E: Rocca San Felice al comando, Casamarciano e Bisaccese inseguono. Real Caposele travolgente

Il Rocca San Felice continua la sua marcia in vetta al Girone E di Prima Categoria dopo la quarta giornata, grazie al successo interno per 4-2 contro il Mugnano del Cardinale, che consente ai biancoverdi di salire a 10 punti, mantenendo l’imbattibilità e la leadership del campionato.

Alle sue spalle, vincono anche Casamarciano e Polisportiva Bisaccese, entrambe a quota 9 punti. I granata si impongono per 2-1 sul Michele Amodeo, mentre la Bisaccese travolge l’Orsara di Puglia (4-1) con una prestazione autoritaria.

Il turno sorride anche al Pol. Lorenzo Toriello, vittorioso 2-1 sull’Union Baronia, e al Real Caposele, che dilaga in casa superando il Frigento (5-0).

Convincente l’Abellinum Calcio 2012, corsaro sul campo del Civilis Candela (0-2), mentre l’Atletico Castelfranci espugna il campo della Felice Scandone (0-2), risalendo in zona medio-alta della classifica.

Risultati 4ª giornata – Sabato 18 ottobre

• Casamarciano – Michele Amodeo 2-1

• Felice Scandone – Atletico Castelfranci 0-2

• Pol. Lorenzo Toriello – Union Baronia 2-1

• Polisportiva Bisaccese – Orsara di Puglia 4-1

• Real Caposele – Frigento Sturno 5-0

• Rocca San Felice – Mugnano del Cardinale 4-2

• Civilis Candela – Abellinum Calcio 2012 0-2

Classifica dopo la 4ª giornata

1. Rocca San Felice – 10

2. Casamarciano – 9

3. Polisportiva Bisaccese – 9

4. Pol. Lorenzo Toriello – 8

5. Real Caposele – 7

6. Abellinum Calcio 2012 – 7

7. Mugnano del Cardinale – 6

8. Felice Scandone – 6

9. Atletico Castelfranci 1983 – 6

10. Union Baronia – 4

11. Civilis Candela – 3

12. Orsara di Puglia – 2

13. Michele Amodeo Monteforte – 1

14. Frigento Sturno – 1

Prossimo turno – Domenica 2 novembre, ore 14:30

• Abellinum Calcio 2012 – Rocca San Felice

• Atletico Castelfranci – Real Caposele

• Casamarciano – Polisportiva Bisaccese

• Frigento Sturno – Pol. Lorenzo Toriello

• Michele Amodeo – Felice Scandone

• Mugnano del Cardinale – Orsara di Puglia

• Union Baronia – Civilis Candela

La prossima giornata si annuncia ricca di sfide interessanti: il big match sarà Abellinum – Rocca San Felice, scontro diretto tra due squadre in forma, mentre Casamarciano e Bisaccese si affronteranno in un duello di alta classifica. In coda, Michele Amodeo e Frigento cercano la prima vittoria per muovere la classifica.