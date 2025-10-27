Prima Categoria – Girone E: Rocca San Felice al comando, Casamarciano e Bisaccese inseguono. Real Caposele travolgente

Il Rocca San Felice continua la sua marcia in vetta al Girone E di Prima Categoria dopo la quarta giornata, grazie al successo interno per 4-2 contro il Mugnano del Cardinale, che consente ai biancoverdi di salire a 10 punti, mantenendo l’imbattibilità e la leadership del campionato.
Alle sue spalle, vincono anche Casamarciano e Polisportiva Bisaccese, entrambe a quota 9 punti. I granata si impongono per 2-1 sul Michele Amodeo, mentre la Bisaccese travolge l’Orsara di Puglia (4-1) con una prestazione autoritaria.
Il turno sorride anche al Pol. Lorenzo Toriello, vittorioso 2-1 sull’Union Baronia, e al Real Caposele, che dilaga in casa superando il Frigento (5-0).
Convincente l’Abellinum Calcio 2012, corsaro sul campo del Civilis Candela (0-2), mentre l’Atletico Castelfranci espugna il campo della Felice Scandone (0-2), risalendo in zona medio-alta della classifica.
Risultati 4ª giornata – Sabato 18 ottobre
• Casamarciano – Michele Amodeo 2-1
• Felice Scandone – Atletico Castelfranci 0-2
• Pol. Lorenzo Toriello – Union Baronia 2-1
• Polisportiva Bisaccese – Orsara di Puglia 4-1
• Real Caposele – Frigento Sturno 5-0
• Rocca San Felice – Mugnano del Cardinale 4-2
• Civilis Candela – Abellinum Calcio 2012 0-2
Classifica dopo la 4ª giornata
1. Rocca San Felice – 10
2. Casamarciano – 9
3. Polisportiva Bisaccese – 9
4. Pol. Lorenzo Toriello – 8
5. Real Caposele – 7
6. Abellinum Calcio 2012 – 7
7. Mugnano del Cardinale – 6
8. Felice Scandone – 6
9. Atletico Castelfranci 1983 – 6
10. Union Baronia – 4
11. Civilis Candela – 3
12. Orsara di Puglia – 2
13. Michele Amodeo Monteforte – 1
14. Frigento Sturno – 1
Prossimo turno – Domenica 2 novembre, ore 14:30
• Abellinum Calcio 2012 – Rocca San Felice
• Atletico Castelfranci – Real Caposele
• Casamarciano – Polisportiva Bisaccese
• Frigento Sturno – Pol. Lorenzo Toriello
• Michele Amodeo – Felice Scandone
• Mugnano del Cardinale – Orsara di Puglia
• Union Baronia – Civilis Candela
La prossima giornata si annuncia ricca di sfide interessanti: il big match sarà Abellinum – Rocca San Felice, scontro diretto tra due squadre in forma, mentre Casamarciano e Bisaccese si affronteranno in un duello di alta classifica. In coda, Michele Amodeo e Frigento cercano la prima vittoria per muovere la classifica.