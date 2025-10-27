Seconda Categoria – Girone C: Avella e Contrada Forino in testa, Real Avellino travolgente. Prima vittoria per il Visciano

Terza giornata spettacolare nel Girone C di Seconda Categoria Campania, che conferma un avvio di stagione all’insegna dell’equilibrio. In vetta alla classifica restano Avella FC e Contrada Forino, entrambe a punteggio pieno con 9 punti dopo tre successi consecutivi.

L’Avella FC cala il tris battendo nettamente l’Atletico Sirignano (3-0), confermandosi come una delle squadre più solide e ambiziose del torneo. Non è da meno la Contrada Forino, corsara sul campo del Salza Irpina (1-2) in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Alle loro spalle si conferma il Serino 1928, vittorioso di misura per 1-0 sulla Rinascita Marzanese, e il Real Avellino, protagonista di una prova di forza con la vittoria per 5-3 contro il G. Carotenuto.

Pari a reti bianche tra Sol Sports Club e Cicciano (0-0), mentre arrivano i primi successi stagionali per il Visciano Calcio (2-1 contro Santa Lucia di Serino) e per l’Atletico Baiano 2015 (0-2 sul campo del Quinque De Roca).

Risultati 3ª giornata – Sabato 25 e Domenica 26 ottobre

• Visciano Calcio – Santa Lucia di Serino 2-1

• Quinque De Roca – Atletico Baiano 2015 0-2

• Salza Irpina 1999 – Contrada Forino 1-2

• Serino 1928 – Rinascita Marzanese 1-0

• Sol Sports Club – Cicciano 0-0

• Avella FC – Atletico Sirignano 3-0

• Real Avellino – G. Carotenuto 5-3

Classifica dopo la 3ª giornata

1. Avella FC – 9

2. Contrada Forino – 9

3. Serino 1928 – 7

4. Real Avellino – 6

5. Cicciano – 4

6. Rinascita Marzanese – 4

7. Quinque De Roca – 4

8. Atletico Sirignano – 4

9. G. Carotenuto – 3

10. Visciano Calcio – 3

11. Atletico Baiano 2015 – 3

12. Salza Irpina 1999 – 1

13. Santa Lucia di Serino – 1

14. Sol Sports Club – 1

Prossimo turno – Domenica 2 novembre, ore 14:30

• Atletico Baiano 2015 – Real Avellino

• Atletico Sirignano – Quinque De Roca

• Cicciano – Salza Irpina 1999

• Contrada Forino – Avella FC

• G. Carotenuto – Serino 1928

• Rinascita Marzanese – Visciano Calcio

• Santa Lucia di Serino – Sol Sports Club

Il prossimo turno proporrà subito un big match di alta classifica tra Contrada Forino e Avella FC, entrambe a punteggio pieno e candidate alla promozione. Riflettori anche su G. Carotenuto – Serino 1928, mentre in coda Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club cercheranno la prima vittoria per sbloccarsi in classifica.