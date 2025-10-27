Seconda Categoria – Girone C: Avella e Contrada Forino in testa, Real Avellino travolgente. Prima vittoria per il Visciano

Terza giornata spettacolare nel Girone C di Seconda Categoria Campania, che conferma un avvio di stagione all’insegna dell’equilibrio. In vetta alla classifica restano Avella FC e Contrada Forino, entrambe a punteggio pieno con 9 punti dopo tre successi consecutivi.
L’Avella FC cala il tris battendo nettamente l’Atletico Sirignano (3-0), confermandosi come una delle squadre più solide e ambiziose del torneo. Non è da meno la Contrada Forino, corsara sul campo del Salza Irpina (1-2) in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.
Alle loro spalle si conferma il Serino 1928, vittorioso di misura per 1-0 sulla Rinascita Marzanese, e il Real Avellino, protagonista di una prova di forza con la vittoria per 5-3 contro il G. Carotenuto.
Pari a reti bianche tra Sol Sports Club e Cicciano (0-0), mentre arrivano i primi successi stagionali per il Visciano Calcio (2-1 contro Santa Lucia di Serino) e per l’Atletico Baiano 2015 (0-2 sul campo del Quinque De Roca).
Risultati 3ª giornata – Sabato 25 e Domenica 26 ottobre
• Visciano Calcio – Santa Lucia di Serino 2-1
• Quinque De Roca – Atletico Baiano 2015 0-2
• Salza Irpina 1999 – Contrada Forino 1-2
• Serino 1928 – Rinascita Marzanese 1-0
• Sol Sports Club – Cicciano 0-0
• Avella FC – Atletico Sirignano 3-0
• Real Avellino – G. Carotenuto 5-3
Classifica dopo la 3ª giornata
1. Avella FC – 9
2. Contrada Forino – 9
3. Serino 1928 – 7
4. Real Avellino – 6
5. Cicciano – 4
6. Rinascita Marzanese – 4
7. Quinque De Roca – 4
8. Atletico Sirignano – 4
9. G. Carotenuto – 3
10. Visciano Calcio – 3
11. Atletico Baiano 2015 – 3
12. Salza Irpina 1999 – 1
13. Santa Lucia di Serino – 1
14. Sol Sports Club – 1
Prossimo turno – Domenica 2 novembre, ore 14:30
• Atletico Baiano 2015 – Real Avellino
• Atletico Sirignano – Quinque De Roca
• Cicciano – Salza Irpina 1999
• Contrada Forino – Avella FC
• G. Carotenuto – Serino 1928
• Rinascita Marzanese – Visciano Calcio
• Santa Lucia di Serino – Sol Sports Club
Il prossimo turno proporrà subito un big match di alta classifica tra Contrada Forino e Avella FC, entrambe a punteggio pieno e candidate alla promozione. Riflettori anche su G. Carotenuto – Serino 1928, mentre in coda Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club cercheranno la prima vittoria per sbloccarsi in classifica.