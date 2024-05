Brusciano Giornata della Legalità 2024 in Casa Comunale

Il 23 maggio 1992, nei pressi di Capaci in Sicilia, vennero uccisi in un attentato terroristico-mafioso il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anch’ella magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In memoria di questo tragico evento, a Brusciano, venerdì 24 maggio 2024, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Avv. Giacomo Romano, con l’Assessore alla Legalità Monica Cito, ha organizzato l’evento «CAPACI… di ricordare, di lottare, di credere. Per non dimenticare il sacrificio dei nostri eroi caduti! Per onorare l’impegno dei nostri valorosi carabinieri al servizio del territorio!».

L’intensa giornata ha incluso formazione giornalistica in collaborazione con il SUGC, la commemorazione delle vittime della Strage di Capaci, ed encomi per l’Arma dei Carabinieri operanti sul territorio della Compagnia di Castello di Cisterna e della Caserma di Brusciano.

Nella Sala Consiliare del Comune di Brusciano, intitolata al giornalista Giancarlo Siano, erano presenti il Sindaco Romano, l’Assessore Cito, il Vice Sindaco Avv. Salvatore Travaglino, l’Assessore alle Politiche Sociali Avv. Alfonso Di Palma, la Presidente del Consiglio Comunale Felicetta Frattini, il suo Vice Dott. Giovanni Auriemma, e i Consiglieri Comunali Nicola Di Maio, Giovanna Coppola, Ciro Guadagno, Domenico Maione, Nunzia Amato, Annunziata Di Maio, Enza Lucrezio e Nicola Braccolino. Tra i partecipanti anche il Dott. Enzo Cerciello, Presidente dell’Ente Festa dei Gigli di Brusciano, gli agenti di Polizia Municipale diretti dal Comandante Dott. Antonio Di Maiolo, e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinati da Agostino Passarelli.

La celebrazione è iniziata con l’Inno di Mameli, suonato e cantato da studenti dell’Istituto Comprensivo De Filippo-De Ruggiero, diretti dal docente di musica Prof. Romano. Le immagini dell’evento, documentate dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo, sono state postate online da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e Associazione “Umanitas Vita” di Napoli.

L’Assessore Monica Cito ha aperto l’evento con il suo intervento, seguito dai saluti istituzionali del Sindaco Avv. Giacomo Romano. Tra i relatori, il Tenente Colonnello Paolo Leoncini dell’Arma dei Carabinieri, che guida il Gruppo di Castello di Cisterna, ha sottolineato l’importanza del servizio reso alla comunità. Encomi sono stati conferiti al Capitano Alessandro Gagliano della Compagnia di Castello di Cisterna, al Tenente Arturo Miranda, Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Castello di Cisterna, e al Maresciallo Marco Di Palo, Comandante della Caserma di Brusciano, per la brillante operazione del novembre 2023 che ha smantellato una piazza di spaccio a Brusciano.

Ulteriori encomi sono stati attribuiti alla PM Dott.ssa Liana Esposito della DDA di Napoli, all’On. Carmela Rescigno, Presidente Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania, a Don Salvatore Purcaro, Parroco di Brusciano, e al Prof. Antonio Gaita, Dirigente della Direzione Didattica “Dante Alighieri” di Brusciano.

In chiusura, gli studenti della Scuola “De Filippo-De Ruggiero”, componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brusciano, hanno posto domande agli appartenenti all’Arma dei carabinieri. Tra i presenti anche i Sindaci dei comuni circostanti e rappresentanti di varie associazioni locali.