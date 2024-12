Presentazione del libro “Il Sapore dell’Ingiustizia” di Antonio R. L. Guerriero a Baiano

Il Teatro Colosseo di Baiano (AV) ospiterà, martedì 10 dicembre alle ore 10:00, un importante evento culturale dedicato alla presentazione del libro Il Sapore dell’Ingiustizia, scritto dall’ex Procuratore della Repubblica Antonio R. L. Guerriero.

L’incontro, organizzato dall’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano/Sperone, rappresenta un’occasione di approfondimento e riflessione sui temi trattati dall’autore.

La mattinata sarà moderata da Giovanni Colucci, Capo Redazione del Mattino di Avellino, e vedrà la partecipazione di numerose autorità locali. I saluti introduttivi saranno affidati ai sindaci del Mandamento Baianese e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Tra gli interventi, prenderanno la parola Fiorella Pagliuca, Provveditrice agli Studi di Avellino, e Vincenzo Alaia, Consigliere Regionale della Campania. Pasquale Napolitano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G. Parini, concluderà l’evento con un messaggio di ringraziamento.

La presentazione promette di essere un momento significativo non solo per il mondo scolastico ma per l’intera comunità, fornendo spunti di riflessione sui valori della giustizia e dell’etica.