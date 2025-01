Precari della Giustizia irpina in Piazza per la Stabilizzazione: Manifestazione a Napoli

Stamattina una rappresentanza dei lavoratori precari dell’Ufficio per il Processo di Avellino – tra cui funzionari, tecnici di amministrazione e operatori data entry – ha preso parte alla manifestazione tenutasi in Piazza del Plebiscito, a Napoli, per rivendicare il diritto alla stabilizzazione dei contratti in scadenza il 30 giugno 2026.

I lavoratori hanno sottolineato gli importanti obiettivi raggiunti in questi tre anni di servizio, come dimostrato dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2024, che attestano l’abbattimento dell’arretrato giudiziario. Secondo i manifestanti, solo una stabilizzazione totale del personale potrà garantire un sistema giudiziario efficiente e in linea con gli standard europei.

Una delegazione è stata ricevuta dal Vice Prefetto di Napoli, il quale ha assicurato il massimo supporto delle istituzioni locali, riconoscendo il valore del lavoro svolto e incoraggiando i lavoratori a proseguire la loro battaglia attraverso tutti i canali istituzionali disponibili.