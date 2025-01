POLLENA TROCCHIA (NA) . Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze: in Arrivo gli Assegni per i Disabili Gravissimi nell’Ambito N24

Disabili gravissimi, in arrivo gli assegni del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze relativi al 2022. L’Ambito Sociale N24, di cui Pollena Trocchia è comune capofila da settembre scorso, prova dunque, grazie alla collaborazione istituzionale e al gioco di squadra, a recuperare i ritardi accumulati nel passato sul fronte FNA e a offrire servizi tanto necessari quanto attesi ai cittadini con maggiore difficoltà risiedenti nei comuni che compongono il raggruppamento territoriale: Cercola, Massa di Somma e Volla, oltre che Pollena Trocchia. In previsione del pagamento della prima tranche dell’assegno di cura a valere sul Fondo Nazionale Assistenza 2022, i richiedenti in condizioni disabilità gravissima ex D.M. 26/9/16, riconosciuta da una UVI effettuata negli anni 2024 e 2025, sono invitati a trasmettere all’Ambito N24, qualora non lo avessero già fatto, un ISEE in corso di validità al fine di compilare la graduatoria delle domande dei possibili beneficiari. «Grazie all’unità di intenti, alla collaborazione tra i nostri comuni, al pieno sostegno della Regione Campania, che anche in questo caso degli assegni FNA 2022 si è dimostrata celere nel recepire e dar seguito alla nostra attività amministrativa, nonché grazie anche alla dedizione del nuovo coordinatore d’Ambito, la dottoressa Ilaria Ranaldi, stiamo portando avanti senza sosta un lavoro articolato e complesso, ma necessario per offrire ai cittadini residenti nei comuni dell’Ambito i servizi previsti dalla legge in tempi congrui» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.