Comunali a Monteforte Irpino, affluenza al 12,14% alle ore 12: in lieve calo rispetto alla precedente tornata

Primo dato ufficiale di affluenza per le elezioni comunali di Monteforte Irpino. Alle ore 12 di domenica hanno votato il 12,14% degli aventi diritto nelle 8 sezioni su 8 del territorio comunale. Un dato leggermente inferiore rispetto alla precedente consultazione, quando alla stessa ora si registrava un’affluenza del 14,04%.
Si tratta di un primo indicatore parziale, destinato a evolversi con le rilevazioni delle ore 19 e delle ore 23, oltre che con la seconda giornata di voto di lunedì, che si concluderà alle ore 15.
Il Comune registra dunque un avvio di partecipazione moderato, in linea con l’andamento generale che interessa gran parte dei centri irpini. La giornata di domenica, tradizionalmente caratterizzata da un crescendo nelle ore pomeridiane e serali, potrà incidere nel recupero dei livelli di affluenza.
I seggi resteranno regolarmente aperti per consentire ai cittadini di esprimere la propria scelta per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Lo scrutinio inizierà nel pomeriggio di lunedì, subito dopo la chiusura delle urne.