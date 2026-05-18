Pollena Trocchia, trovate morte due donne in un cantiere: fermato un 48enne

POLLENA TROCCHIA – Una vicenda drammatica scuote la provincia di Napoli. Due donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile abbandonato in viale Italia, a Pollena Trocchia. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari di Cercola e alla sezione investigazioni scientifiche di Torre Annunziata.

I corpi delle vittime, una 29enne originaria del Casertano e una 49enne ucraina, sono stati rinvenuti nel piano seminterrato della struttura, precipitate nel vuoto da diversi piani dell’edificio in costruzione.

Fin dalle prime ore successive al ritrovamento, gli investigatori hanno escluso l’ipotesi del suicidio, concentrandosi invece sulla pista del duplice omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno portato al fermo di un uomo di 48 anni residente a Sant’Anastasia, successivamente arrestato.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe confessato il delitto, raccontando agli inquirenti di aver incontrato le due donne in momenti diversi. La sua versione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno del cantiere.

L’area dove si è consumata la tragedia è un vecchio complesso residenziale mai completato, con lavori fermi da decenni e spesso segnalato dai residenti come luogo frequentato da senza fissa dimora e tossicodipendenti. Poco prima della mezzanotte alcuni abitanti della zona hanno notato l’arrivo di ambulanze, auto mediche e successivamente delle forze dell’ordine.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.