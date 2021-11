POLLENA TROCCHIA. “PIENZ’ A SALUTE”, Domani in piazza Amodio l’iniziativa di prevenzione dell’Asl NA3

È fissato per domani, sabato 13 novembre, l’appuntamento con “Pienz’ a salute”, l’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud dedicata alla prevenzione. Nel corso dell’evento, in programma dalle ore 9:00 alle ore 18:00, saranno eseguiti da personale esperto Pap test per donne da 25 a 29 anni, Pap Test HPV per donne da 30 a 64 anni, sarà possibile la prenotazione delle mammografie per le donne dai 45 ai 69 anni, sarà distribuito il kit colon retto per uomini e donne da 50 a 74 anni. Infine, sarà anche attivo uno sportello informativo nell’ambito del programma “Home Visiting”, che fornirà supporto, informazioni e consulenza per le neomamme, informazioni per le attività del consultorio per persone con distrofia di genere, informazioni sul calendario vaccinale in età pediatrica. «Dopo gli inevitabili rallentamenti, a causa della pandemia, delle campagne di prevenzione e di screening della popolazione condotte dalle Asl, è ora tempo di riprendere queste attività fondamentali per la salute pubblica, utili a fornire alla popolazione rassicurazioni sul proprio stato di salute o, in caso contrario, il vantaggio di una diagnosi precoce. Per questo motivo ospitiamo con convinzione questa iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud e invitiamo tutti i nostri concittadini a recarsi presso la postazione mobile che domani sarà allestita sabato in piazza Amodio» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.

