MONTEMILETTO. “Preferisco il Paradiso. Dante e i Novissimi”, convegno culturale nel chiostro del Comune

“Preferisco il Paradiso. Dante e i Novissimi”. E’ questo il titolo dell’importante convegno culturale organizzato dalle Parrocchie SS. Rosario e S. Maria Addolorata in Sant’Anna, presieduto da Don Pasquale Lionetti e Don Umberto Oliva Zucaro, in programma il 13 – 20 novembre 2021 nel chiostro del comune di Montemiletto.

Evento, questo, che rientra in un progetto culturale di più ampio respiro in collaborazione con la Pro Loco Mons Militum APS, Pubblica Assistenza Montemiletto, Accademia F. Guarente, La dante Lions, Bottega delle Arti, Ass. Futura, Istituto Comprensivo Montemiletto, Carabinieri, Suore di Lecceto, Ass. Marinai, Cittadinanza Attiva, La Teglia e Ludovico Van, impreziosito dalle autorevoli presenze nelle vesti di relatori del Padre Vescovo Felice Accrocca, l’avv. Paolo Brogna, la prof.ssa Angela Ferrara, la prof.ssa Maria Consiglia Alvino, la dott.ssa Lorella Meola e il dott.re Giovanni Brogna.

Ad accompagnare questo percorso ci sarà l’entusiasmate ed attiva partecipazione degli alunni delle classi 4A e 4B del Liceo Classico di Pietradefusi (sez. Ass. Liceo Classico di Avellino).

