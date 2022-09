POLITICHE 2022, I CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO A BAIANO MARTEDI’ (6 SETTEMBRE) L’INCONTRO PER IL MANDAMENTO AL TEATRO COLOSSEO

– E’ in programma per martedì, 6 settembre, con inizio alle ore 18.00, presso il Teatro Colosseo di Baiano , l’incontro con i candidati irpini del Partito Democratico per le Politiche del 25 settembre prossimo. “ La giusta direzione ” è il titolo dell’appuntamento che rappresenta un incontro di zona al quale parteciperanno i segretari di circolo e gli amministratori del Partito Democratico dell’intero Mandamento Baianese.

Interverranno Nello Pizza , segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Costantino Giordano , sindaco di Monteforte Irpino , Carmine De Fazio , presidente della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro Baianese, Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, Rosetta D’Amelio e Caterina Lengua , entrambe candidate alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Avellino-Salerno, Carlo Iannace , candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Avellino – Benevento, e Maurizio Petracca , candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Avellino.