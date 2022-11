Plastic free presente alla festa per i 10 anni de “Il fatto Vesuviano”

Molti sono stati gli intervenuti alla festa dei Dieci anni de “Il Fatto vesuviano” a Striano: la web magazine nata 10 anni per parlare di fatti di cronaca, politica, attualità, cultura e sport dell’area vesuviana. Presenti autorità di pubblica sicurezza, corpi militari del territorio vesuviano, autorità civili, politiche e religiose. Tre i dibattici in cui si sono alternati anche le autorità locali e giornalisti e si è discusso su temi importanti come i fondi del Pnrr, sul futuro della circumvesuviana per il quale è intervenuto il Presidente dell’EAV e in ultimo la risposta della Campania per l’agenda 2030.

Presente nella serata anche l’associazione Plastic Free onlus con Valentina Raffone, referente di Castellammare. Valentina ha parlato della finalità dell’associazione che è quella di sensibilizzare con le raccolte sul territorio accogliendo volontari di ogni fascia d’età purché l’obiettivo resti la salvaguardia dell’ambiente. I complimenti anche del neo parlamentare Borrelli Francesco che è sempre al fianco della onlus per sostenere la buona causa.

Nunziata Napolitano