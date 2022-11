Mugnano – Il sindaco presenterà denuncia per la carenza d’acqua

Il sindaco di Mugnano del Cardinale, il dott. Alessandro Napolitano, constatando che per l’ennesima volta non è stata riattivata l’erogazione idrica di primo mattino, così come dichiarato dalle pec, ha preso una decisione importante: stamane si recherà in Procura e dal Prefetto per presentare delle denunce. “Quella della carenza dell’acqua è ormai una situazione non più sostenibile e chi è in errore dovrà assumersi le proprie responsabilità”, afferma la fascia tricolore. Gli inquirenti dovranno faranno luce sulla vicenda.