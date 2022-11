I sindaci dei comuni di Mugnano, Quadrelle e Sirignano firmano il protocollo d’intesa per il completamento dell’area che ospiterà il nuovo pozzo

Firmato nel pomeriggio di ieri, il protocollo d’intesa tra i Comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano per la messa in sicurezza e completamento dell’area che ospiterà il nuovo pozzo realizzato in Via Ciglio nel Comune di Sirignano.

Si tratta dell’ultimo atto di una lunga procedura che volge ormai al termine.

I lavori per la realizzazione del pozzo sono stati ultimati con successo lo scorso settembre ma nonostante la fine dei lavori, nonostante le ottime analisi più volte ripetute sulla qualità dell’acqua e il relativo allacciamento idrico al serbatoio di Sirignano, l’acqua non può essere ancora utilizzata e immessa in rete fino a quando non si procederà con la messa in sicurezza dell’area.

Oggi con la firma del protocollo d’intesa tra i nostri tre comuni si chiude definitivamente il capitolo pozzo.

Nel giro di qualche giorno l’impresa individuata per la messa in sicurezza procederà con i lavori da farsi e le tre comunità potranno godere a pieno regime dell’acqua del pozzo, azzerando il deficit idrico che persiste ormai da anni e che sarà da questo momento solo un lontano ricordo.