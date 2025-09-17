Pianura, pistola nascosta sotto l’auto: arrestato 27enne di Pozzuoli

NAPOLI — Un controllo di routine finito come in un film di gangster. A Pianura, lungo via Montagna Spaccata, i carabinieri hanno fermato una Fiat 500L con tre uomini a bordo. Sembrava una pattuglia qualunque, finché il passeggero sul sedile anteriore non ha deciso di giocare sporco.

Appena i militari hanno intimato l’alt, l’uomo ha spalancato lo sportello e, con un gesto rapido, ha cercato di sbarazzarsi di un oggetto infilandolo sotto l’auto. Non un pacchetto di sigarette, non un mazzo di chiavi: era una pistola.

I carabinieri non si sono fatti sorprendere. Hanno bloccato i tre e recuperato l’arma: una Walther PK9 calibro 7,65, rubata tre anni fa. Un pezzo d’acciaio con una storia tutta da raccontare, che ora finirà sotto accertamenti balistici per capire se abbia già parlato in qualche altra scena di sangue.

Il protagonista della mossa maldestra è Giuseppe M., 27 anni, di Pozzuoli, già vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Ha provato a prendersi tutta la colpa, dichiarando che la pistola era sua e solo sua, senza aggiungere altro. Gli altri due uomini, di 47 e 59 anni, sono stati lasciati andare.

Per Giuseppe, invece, la corsa è finita dietro le sbarre. Una notte in più nel curriculum criminale, un’arma in meno per strada.