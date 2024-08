Petruro di Forino (Av): In Migliaia a seguire gli “Stupefacenti” NOSTALGIA 90 che concludono i festeggiamenti dedicati a San Michele e San Felicissimo.

Successo dove essere e successo è stato. Petruro di Forino si è davvero superata regalando al pubblico una serata di pura e indimenticabile nostalgia, con l’evento “Nostalgia ’90 che ha concluso i riuscitissimi festeggiamenti dedicati a San Michele e San Felicissimo. Un Tuffo nel Passato” che ha trasformato la piccola frazione di Forino in una macchina del tempo, riportando tutti indietro agli anni ’90. Per una notte, Petruro è diventata la capitale della musica e dell’energia di quel decennio straordinario. Una Folla Immensa che è stata travolta dai ritmi grunge dei Nirvana, all’energia delle Spice Girls e ai balli scatenati dei Backstreet Boys: la musica ha gonfiato l’aria di emozioni e ricordi. Un pubblico coinvolto in un viaggio nel tempo, ricordando i primi amori, le avventure estive e le notti passate a ballare in discoteca. Le canzoni degli anni ’90 sono diventate l’inno di una generazione, e la serata ha riportato in vita quei momenti magici, in una riscoperta , una celebrazione che hanno reso speciale quella decade; dimostrando che la nostalgia può essere una forza potente e positiva, in grado di unire le persone attraverso il sound e i ricordi condivisi. E come nelle tantissime altre rinomate località dove i Nostalgia 90 si sono esibiti , anche a Petruro hanno fatto una grande e bella figura di musica e di pubblico . Complimenti a tutti gli attori di questa affermazione tra cui il Comitato Festeggiamenti, il Parroco Don Jean Claude Ndasmine ed a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente ed economicamente per la più che buona riuscita dell’ evento Daniele Biondi