Mugnano del Cardinale. Anticipata la Processione Penitenziale dei Battenti in Onore di Santa Filomena per l’Ondata di Calore

Durante un incontro tenutosi alla presenza del Sindaco di Mugnano del Cardinae, Dott. Alessandro Napolitano, e dei rappresentanti della II e III squadra, si è deciso, per tutelare la salute dei cittadini in previsione dell’ondata di calore prevista per domenica 11 agosto, di anticipare l’orario di partenza della processione penitenziale dei battenti in onore di Santa Filomena.

In assenza dei rappresentanti della I squadra, è stato stabilito che il Sindaco inviterà tutte le squadre dei battenti ad iniziare la processione alle ore 7:30.